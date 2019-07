La Stazione Meteo di Vigna di Valle selezionata dalla WMO tra le “ultracentenarie da valorizzare e preservare” [FOTO]

La stazione meteorologia di Vigna di Valle, sul lago di Bracciano, e’ stata selezionata dall’organizzazione mondiale di meteorologia delle Nazioni unite (World Meteorological Organization – Wmo), tra le stazioni ultracentenarie da identificare, valorizzare e preservare. Operativa dal 1910, fornisce dati in tempo reale sulle condizioni atmosferiche. Le misurazioni riguardano un ampio spettro di valori di temperatura, pressione, umidita’ velocita’ del vento, precipitazione, radiazione solare, copertura nuvolosa. Nata sotto il Regio Esercito, e’ passata nel 1923 all’Aeronautica militare, che tuttora opera le osservazioni con strumenti costantemente ammodernati. Responsabile del gruppo di esperti del Wmo chiamati a definire i criteri e la validita’ delle stazioni centenarie e di riferimento e’ un italiano: Andrea Merlone dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica, con sede a Torino. “Le serie storiche di dati – ha spiegato alla cerimonia di apposizione della targa ufficiale, il 5 luglio a Bracciano – costituiscono un patrimonio di conoscenza di alto valore scientifico per la climatologia. Vigna di Valle non e’ solo una stazione con una profonda storia di osservazioni, ma un raro esempio di come la climatologia possa ora rivolgersi al futuro”. “Le strutture disponibili, il continuo aggiornamento degli strumenti, le profonde conoscenze del personale nelle moderne metodologie di misura dei parametri ambientali – ha aggiunto – portano Vigna di Valle a candidarsi tra le poche decine di stazioni al mondo in grado di fornire dati di riferimento per il Global Climate Observing System delle Nazioni Unite. Questo e’ il bene piu’ prezioso che si puo’ consegnare nelle mani delle prossime generazioni di climatologi”.