La Stazione Meteo Intelligente di Netatmo, il futuro è già qui – FOTO, PREZZI, INFO UTILI e DETTAGLI

Nello sconfinato panorama della stazioni meteorologiche è arrivata da pochi anni la Netatmo, realizzata dall’azienda francese specializzata in tecnologie intelligenti e innovative. La Stazione Meteo Intelligente di Netatmo è particolarmente rivoluzionaria perchè consente con un’estrema semplicità di avere tutti i parametri meteorologici sotto controllo direttamente su smartphone e online da qualsiasi dispositivo e in ogni momento.

La stazione meteo risponde ai più precisi standard di rilevamento meteorologico, e oltre ai classici dati di temperatura, umidità e pressione, fornisce anche i parametri con le condizioni di inquinamento atmosferico (livelli del fondo di ozono) e di qualità dell’aria dentro casa, con il rilevamento dei livelli di CO 2 in ppm e di inquinamento acustico in dB. Oltre alla stazione meteo, è possibile aggiungere il pluviometro che fornisce le misure di intensità della pioggia e accumulo della stessa, e un eccezionale anemometro che utilizza una tecnologia all’avanguardia agli ultrasuoni per garantire una misurazione precisa e affidabile della velocità e della direzione del vento, anche in caso di raffiche.

Di installazione semplicissima, i sensori esterni alimentati a batterie comunicano i dati tramite onde radio con il sensore centrale, dal design molto bello e moderno, a cui basta una connessione wi-fi e un’alimentazione elettrica per mandare i dati all’APP e al sito di riferimento. La Stazione Meteo è davvero un dispositivo completo che permette di gestire la propria casa, il proprio giardino e anche le proprie attività sportive in modo semplice e smart. Nell’APP è possibile configurare i parametri delle notifiche in caso di fenomeni estremi, e la stessa App calcola in modo preciso le misure della temperatura percepita dal corpo umano.

E’ possibile anche aggiungere fino a tre ulteriori sensori interni, funzionali ad informazioni su più ambienti e consigli utili su quando arieggiare la stanza per una casa più sana.

Questo accessorio wireless può essere collocato ovunque in casa. Fornisce dati sulla temperatura, l’umidità e la CO 2 della stanza in cui viene posizionato. Ti invia notifiche quando è necessario arieggiare la stanza per una casa più sana. Puoi aggiungere fino a 3 Moduli Aggiuntivi alla tua Stazione Meteo.

I prezzi al pubblico sono decisamente contenuti rispetto alle altre stazioni meteo di analogo livello:

Stazione Meteo Intelligente : 169,99€

Anemometro: 99,99€

Pluviometro: 69,99€

Modulo interno aggiuntivo: 69,99€

Ovviamente per una corretta rilevazione dei dati termo-igrometrici esterni, è necessario inserire il sensore esterno (compreso nel kit-base della Stazione Meteo) dentro uno schermo solare, che bisogna acquistare a parte, ed installarlo seguendo i consigli della WMO (World Meteorologic Organization), che prevedono un’altezza di almeno 2 metri dal suolo se il sensore è installato in uno schermo solare che verrà posizionato su un tetto o su una terrazza. Basta un po’ meno, invece (tra 1 metro e 1 metro e mezzo) se si può installare il sensore dentro lo schermo solare su un prato o un suolo erboso, verde e naturale. Anche pluviometro e anemometro, ovviamente, devono essere installati in alto e senza ostacoli intorno che ne possano limitare l’esposizione piena alla pioggia e alle correnti.

Nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, tutte le immagini degli strumenti.

I prodotti sono disponibili sul sito ufficiale di Netatmo e anche su Amazon, Mediaworld, Euronics, Leroy Merlin e ePrice.

Per maggiori informazioni consigliamo: https://www.netatmo.com/it-it/weather