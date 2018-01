La tempesta Eleanor flagella il Nord Europa: in Germania è allarme per l’esondazione del Reno e della Mosella [FOTO]

1 /6 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Maltempo in tutto il Nord Europa, dove è allarme esondazione nella Germania sud-occidentale dopo le piogge dei giorni scorsi provocate dalla tempesta. In particolare il Reno e la Mosella stanno minacciando le citta’ di Colonia e Coblenza. Non si prevede un cessato allarme nei prossimi giorni, dichiarano le autorita’.

Il livello del Reno a Colonia stamattina era di 6,80 metri e ci si aspetta che aumenti ancora nelle prossime ore, arrivando a 8,30 metri. “Con le piogge e le precipitazioni previste fino a venerdi’ c’e’ da aspettarsi in alcune zone anche 100 litri d’acqua per metro quadrato”, dichiara Kent Heinemann, dell’Istituto per la comunicazione del clima e della meteorologia, riferisce Bild online. Nelle strade allagate del villaggio di Leutesdorf, nella regione del Nord Reno-Vestfalia, sono stati fotografati cigni nuotare vicino alle case.