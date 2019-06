La vittoria di #MilanoCortina2026 su Twitter: oltre 46 mila mentions in Italia

Milano-Cortina si aggiudica la vittoria delle Olimpiadi Invernali 2026 contro Stoccolma. La notizia è stata data ieri dal Comitato Olimpico Internazionale alle ore 18.00 e da allora è diventato trending topic su Twitter con gli hashtag #OlimpiadiInvernali2026, #MilanoCortina2026 e #Olimpiadi2026.

Il social si conferma come la piattaforma preferita dagli utenti per condividere aggiornamenti e dialogare in tempo reale su eventi di attualità e di grande impatto mediatico come lo sport.

La notizia ha infatti generato su Twitter un importante volume di conversazioni da parte degli utenti italiani che hanno voluto commentare e festeggiare sulla piattaforma la vittoria: tra ieri e oggi gli hashtag relativi all’assegnazione italiana delle Olimpiadi Invernali 2026 sono stati utilizzati oltre 46 mila volte*, con un picco di 11.400 mentions alle 18.00 della giornata di ieri, orario dell’annuncio in diretta a Losanna.