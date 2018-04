Lagodigardacamping: enogastronomia e Vinitaly sul Lago di Garda

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

I campeggi sulle sponde venete del Lago di Garda attirano turisti italiani e stranieri tutto l’anno così come in occasione di eventi enogastronomici come il famoso Vinitaly. Anche quest’anno, infatti, Vinitaly ha riscontrato una grandissima partecipazione e, come negli anni passati, si è confermato uno degli eventi legati al vino più importanti di tutta Italia. Ogni anno, anche dopo il Vinitaly, il Veneto rimane una tappa fondamentale per gli appassionati dell’enogastronomia.

Il Veneto è una delle principali regioni italiane produttrici di vino e quelli più conosciuti e apprezzati sono prodotti nella provincia di Verona. Tutti i vini di questa zona vantano un’antica tradizione di qualità e genuinità.

Ricordiamo il Bardolino, prodotto nell’omonimo territorio, il Soave, vino bianco principe del Veneto e ottimo in accompagnamento ai primi piatti a base di verdure e di frutti di mare, il Lugana, DOC condivisa con la provincia di Brescia perfetto con le pietanze a base di pesce, il Valpolicella DOC, con alcune declinazioni DOCG che si abbina ad una infinità di preparazioni, come i salumi, paste farcite e a secondi a base di carni bianche e rosse, il Bianco di Custoza, prodotto nella frazione del comune di Sommacampagna, buono anche come aperitivo per il suo perfetto equilibrio aromatico ed espressivo e il Lessini Durello, unico nel suo genere, ottimo abbinato al tipico risotto alla veneta con radicchio di Verona IGT.

Tra i piatti tipici del territorio veronese come non nominare la tradizionale pasta e fasoi (più comunemente fagioli), i bigoli con le sarde, la polenta infasolà e il risotto all’amarone? Così come gli asparagi bianchi, il cavolo di Verona e le patate da gnocchi. Se vi piacciono i formaggi e volete accompagnarli ad un vino da meditazione, non potete non assaggiare il Recioto di Soave. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta in fatto di vini e gastronomia veronese. Una vacanza nei campeggi e villaggi tra Peschiera del Garda e Bardolino passando per Lazise si conferma una delle mete migliori di tutta Italia per il connubio relax-enogastronomia.