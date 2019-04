L’Aquila a 10 anni dal terremoto [GALLERY]

Tra pochi giorni, il 6 aprile, la tragedia del 2009 verrà ricordata dal rintocco della campana della chiesa di S. Maria del Suffragio de L’Aquila: suonerà 309 volte, una per ogni vittima del terribile terremoto che colpì la città 10 anni fa.

Una fiaccolata attraverserà le vie principali del centro storico per arrivare in Piazza Duomo dove si terrà una veglia di preghiera e una messa, officiata a mezzanotte dal vescovo metropolita, monsignor Giuseppe Petrocchi.

Nella gallery i ritratti della città, un cantiere ancora aperto.