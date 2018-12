Le feste di dicembre nel mondo [GALLERY]

1 /179 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Se pensiamo alle feste di dicembre nel mondo, ed in particolare a quelle natalizie, le prime cose a venirci in mente probabilmente sono un albero di Natale pieno di luci e decorazioni, la corsa all’acquisto dei regali e le grandi abbuffate. Questo è più o meno il modo con cui si festeggia il Natale nella maggior parte del mondo occidentale, ma le tradizioni sono ben diverse nelle varie culture.

Per approfondire: