L’emiliano Davide Galli è il nuovo Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche, eletto all’unanimità dal Consiglio Direttivo AIGAE

L’emiliano Davide Galli, anni 47, esperto in comunicazione e turismo ambientale, piacentino di origini e residente in Appennino a Bardi in provincia di Parma, è il nuovo Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche Italiane AIGAE. Galli, che ha un curriculum di tutto rispetto con molteplici esperienze nel campo della promozione del territorio, ha effettuato diversi accompagnamenti escursionistici per vari tipi di pubblico in Italia, Spagna, nella Patagonia argentina e in Terra del Fuoco. Con particolare esperienza nei cammini di più giorni e nei camp itineranti in autosufficienza per ragazzi.

“Spero di essere all’altezza delle precedenti presidenze guidate da Stefano Spinetti prima e Filippo Camerlenghi poi – ha dichiarato Galli– durante le quali AIGAE, l’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, è cresciuta in tutti i suoi settori”. Davide Galli, vicepresidente uscente, è da anni guida specializzata e docente altamente qualificato nei corsi professionalizzanti per guide sia a livello regionale che nazionale, sui temi della prevenzione pericoli e sicurezza nell’accompagnamento escursionistico, nelle tecniche di conduzione ma anche nelle tecniche di promozione e comunicazione.

Ecco le grandi sfide che lo attendono.

“Non si può più attendere. Ora leggi chiare. Il turismo sostenibile outdoor è il comparto del Turismo in Italia che continua a segnare progresso. Questo settore sta crescendo e parecchio. Il territorio italiano, con le sue tradizioni, il paesaggio e i valori dell’enogastronomia e delle persone sono gli ingredienti che ci permettono di primeggiare come mete turistiche. È importante quindi che anche le figure professionali deputate a lavorare nel settore dell’accompagnamento escursionistico in natura – ha affermato Galli – siano qualificate, formate e aggiornate. A.I.G.A.E. da anni persegue questo obiettivo per le sue guide associate. Una legge Nazionale che ribadisca quel che il mercato ha già confermato, dove i limiti operativi non siano determinati dal dove ci trovi ma dal come si accompagni, è ormai necessaria non tanto per le Guide stesse la cui professionalità è comunque garantita dalla preparazione attuale, ma per permettere alla filiera del Turismo di avere una figura chiara di riferimento, riconosciuta, garantita che permetta all’utente finale, ai tour operator e alle agenzie viaggio di affidarsi al giusto professionista”.