L’Italia con la passione del sigaro: italiane e italiani che amano il Toscano, nel libro di Oliviero Toscani [FOTO]

Per un regalo di Natale all’insegna del Made in Italy, il fotografo Oliviero Toscani, insiemeal curatore Nicolas Ballario, ha selezionato le più espressive “facce da sigaro”, tra volti della classe dirigente e visi dei lavoratori delle Manifatture Sigaro Toscano, in occasione del bicentenario del celebre sigaro.

Il volume fotografico “Duecentoanni sigaro Toscano”, edito da Skira, raccoglie le espressioni e gli aneddoti di donne e di uomini con la comune passione per il sigaro Toscano: una fotografia della società contemporanea, che esprime la comune passione per il sigaro che viene fatto a mano in Italia da oltre duecento anni.

L’iconico album è il risultato del cospicuo progetto editoriale: 283 ritratti fotografici, oltre 350 scatti e 4 diversi set fotografici tra Milano, Roma, Lucca e Cava de’ Tirreni (Sa). La macchina fotografica di Oliviero Toscani racconta per immagini le sigaraie e gli artigiani del tabacco, i cui sorrisi e sguardi, sono miscelati alle pose, severe o divertite, di: imprenditori, politici, giornalisti, artisti, chef e cantanti. I ritratti fotografici compongono un collage di racconti davvero italiani.

Una grande famiglia italiana, i cui componenti sono osservati e immortalati dalla rara prospettiva di Oliviero Toscani: i volti più affascinanti, le pose più intime, passando per le operose mani di donne e uomini che, ogni giorno, si impegnano per rendere disponibile lo storico sigaro Toscano nelle tabaccherie, fin dal lontano 1818.