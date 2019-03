Lo spettacolo della Superluna nel primo giorno di Primavera [GALLERY]

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Nella notte tra il 20 e il 21 marzo 2019, in concomitanza con l’Equinozio di Primavera, si è verificata una ulteriore coincidenza: la Luna, in fase di plenilunio, si è trovata nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita (perigeo).

Una suggestiva Superluna ha dato il benvenuto alla nuova stagione astronomica.

L’ultima volta che la luna piena e l’Equinozio di Primavera hanno coinciso (a 4 ore di distanza) è stato nel Marzo del 2000, e la prossima volta non accadrà prima del 2030 (e non si trattava di Superlune!).

Una curiosità: la luna piena di Marzo è conosciuta anche come Luna Piena del Verme, perché “in questo periodo dell’anno, il suolo inizia ad ammorbidirsi al punto da far riapparire i lombrichi, che invitano il ritorno dei pettirossi e degli uccelli migratori, un vero segno della primavera”, riporta l’Almanacco dell’Agricoltore.

Altri nomi per la luna piena di marzo includono Luna Piena del Corvo, della Crosta e della Linfa.