Lombardia: inaugurato il giardino pensile realizzato sul tetto della galleria di A58-TEEM [GALLERY]

Festa di fine anno scolastico nel nuovo Parco per i 200 bambini, gli insegnanti e i genitori delle Elementari di Casalmaiocco (LO), che, a stamattina, si sono rivelati i protagonisti assoluti della cerimonia promossa dal Comune con l’obiettivo di segnalare alla comunità l’apertura al pubblico dell’area verde connessa ad A58-TEEM.

Il compito di tagliare il nastro è stato assegnato, infatti, alla classe che, nell’ambito del concorso di idee bandito dall’Amministrazione negli istituti locali allo scopo di trovare un nome adatto al giardino pensile realizzato sopra la galleria autostradale di A58-TEEM, ha proposto la denominazione «Boscologno» poi adottata dal sindaco Marco Vighi.

Lo spazio da oggi fruibile rappresenta uno dei pochi esempi in Italia di come, grazie a finanziamenti privati (600.000 euro garantiti dai Soci di Tangenziale Esterna SpA) e ad architetture avveniristiche, si possa trasformare un «non luogo» per eccellenza qual è, solitamente, la copertura di un tunnel in un polo d’aggregazione per le famiglie.

Il Parco di tre ettari appena inaugurato è stato allestito, del resto, dalla Concessionaria sulla sommità della galleria di A58-TEEM (33 chilometri da Melegnano ad Agrate raccordati con A1, A35 e A4) che segna il confine tra Lodi e Milano in corrispondenza delle frazioni Cologno di Casalmaiocco e Villaggio Ambrosiano di Dresano (MI).

La costruzione di «Boscologno» va inquadrata, d’altra parte, nell’ottica più vasta della trasposizione dalla carta millimetrata alla realtà del Progetto Speciale Ambientale Cavo Marocco (sei milioni di euro di investimenti totali, ossia dell’intervento complessivo di riqualificazione fortemente voluto dai residenti a titolo di compensazione.

Mantenendo fede agli impegni assunti, in sede di Accordo di Programma, riguardo l’entità dei fondi e il cronoprogramma dei lavori, già nel dicembre 2016 Tangenziale Esterna SpA aveva consegnato l’opera per consentire ai tecnici del Consorzio Muzza Bassa Lodigiana di ultimare la messa in sicurezza di un argine del Cavo Marocco.

In attesa che i cantieri arrivassero alla chiusura, la Concessionaria ha dotato, mese dopo mese, «Boscologno» di giochi per gli allievi delle Primarie e di tavoli da pic-nic per le comunità dei Comuni limitrofi con il risultato di convertire, gradualmente, il tetto del tunnel di A58-TEEM in una risorsa a disposizione di tutto il territorio lambito.

L’input fornito da Tangenziale Esterna SpA ai progettisti concerneva, insomma, la concretizzazione di una sorta di metamorfosi, peraltro con pochissimi precedenti persino in Europa, mirata a schiudere un futuro all’insegna della fruibilità («luogo») a una porzione abitualmente inutilizzabile del sedime autostradale («non luogo»).

La Concessionaria aveva affidato, insomma, al personale impiegato la missione, apparentemente impossibile, di ricavare sul tetto della galleria di A58-TEEM un giardino pensile del Terzo Millennio attrezzato per il tempo libero e caratterizzato da centinaia di piante autoctone sospese sopra le carreggiate dell’Autostrada taglia-file.

Bisogna registrare, infine, che, durante l’apertura al pubblico di questo piccolo miracolo dell’ingegno umano tanto atteso dalle popolazioni, alunni, docenti, mamme e papà delle Primarie di piazza San Valentino hanno posato, insieme al primo cittadino, la prima pietra, poi benedetta dal parroco, di un’edicola votiva dedicata alla Madonna.