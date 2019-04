Londra, ancora proteste per il clima: gli ambientalisti puntano al blocco aeroporto [GALLERY]

Proseguono le proteste per il clima a Londra, dove gli attivisti ambientalisti britannici di Extinction Rebellion puntano sull’aeroporto di Heathrow domani, giornata di punta del traffico per le vacanze pasquali, dopo quattro giorni di proteste nel centro di Londra che hanno portato al blocco di quattro siti simbolo della capitale.

Lo scrive il sito del quotidiano The Guardian, aggiungendo che l’aeroporto ha fatto sapere di essere al lavoro con le autorità per scongiurare la minaccia di problemi al traffico aereo dovuti alla protesta che chiede al governo di fare di più per clima e ambiente.

Il ministro degli Interni Sajid Javid ha detto che oltre mille agenti sono stati schierati in ciascuno dei quattro giorni di manifestazioni e blocchi e ha ha chiesto agli agenti di usare “la piena forza della legge”. Scotland Yard ha reso noto di aver arrestato “oltre 460” manifestanti al ponte di Waterloo, a Marble Arch, in Oxford Circus e in Parliament Square, aggiungendo che “dove le persone non agiscono secondo al legge continuiamo ad arrestarle e prevediamo che gli arresti continueranno ad aumentare”. Tre persone sono state poste in custodia cautelare per un mese dopo essere salite per protesta sul tetto di un treno alla stazione di Canary Wharf nell’est di Londra.