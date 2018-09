Long Plan: la casa solare migliore al mondo [GALLERY]

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il team SCUT-PoliTo, con partnership italo-cinese, ha vinto l’edizione 2018 del Solar Decathlon China, uno dei più importanti concorsi internazionali di architettura.

Il frutto del loro lavoro è Long Plan, ritenuta la casa solare migliore al mondo, che ha richiesto il lavoro di 17 studdenti di ingegneria e architettura del Politecnico di Torino, assieme ai docenti e ai colleghi della South China University of Techonology di Guangzhou, con il supporto dell’ Istituto Superiore sui sistemi territoriali per l’Innovazione.

Costruita in sole 3 settimane, in acciaio e legno, con caratteristiche di autonomia energetica e sostenibilità unicche, sbaragliando la concorrenza di altri 21 progetti, è un’abitazione monofamiliare che si sviluppa su 2 piani, progettata con lo scopo di creare nuovi quartieri, basati sulla completa efficienza. L’abitazione vanta 2 giardini verticali: un patio resterno per il ciclo dell’aria per la ventilazione naturale e per far abbassare le temperature; un secondo patio esterno, più piccolo, che funge da orto casalingo. La casa solare si è aggiudicata il primo posto nella famosa competizione cinese anche se sono ben 5 le edizioni del concorso nato negli Stati Uniti: in Africa, Europa, America Latina/Caraibi e Medio Oriente.

Il Politecnico di Torino ha partecipato al concorso con una squadra coordinata dai professori Mauro Berta, Michele Bonnio, Orio de Paoi, Enrico Fabrizio, Francesca Frassoldati, Marco Filippi, Matteo Robiglio, Valentina Serra e Edoardo Bruno.