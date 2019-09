Luca Parmitano fotografa l’occhio dell’uragano Dorian dalla Stazione Spaziale [GALLERY]

L’occhio dell’uragano Dorian è stato fotografato dalla Stazione Spaziale dall’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano: in due diversi tweet, a distanza di 24 ore, ha pubblicato 2 gruppi di 4 foto che mostrano la progressione della tempesta. Il primo gruppo è uno “zoom dentro la tempesta Dorian“, e mostra l’uragano in rafforzamento, mentre il secondo gruppo riprende “Dorian 24 ore dopo“, scrive Parmitano.

Gli ultimi scatti mostrano in dettaglio l’occhio del ciclone, quasi completamente avvolto da una coltre di nuvole bianche, ad eccezione di piccoli squarci di azzurro.