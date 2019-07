Maltempo Abruzzo: violentissima grandinata a Pescara, chicchi grandi come arance. Feriti e danni [FOTO e VIDEO]

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla costa adriatica abruzzese: in tarda mattinata sono state colpite le località di Pineto e Silvi (Teramo), e successivamente un forte temporale si è abbattuto su Pescara, dove si è registrata una violentissima grandinata, con chicchi grandi come arance. Numerose le persone rimaste ferite che stanno arrivando in pronto soccorso. Segnalati danni ingenti nel capoluogo adriatico: tetti e auto danneggiate, parabrezza e vetri infranti.

Diciotto le persone fino ad ora finite in pronto soccorso a Pescara per le ferite provocate dai chicchi di grandine grandi come arance caduti in tarda mattinata sul capoluogo adriatico. In ospedale anche una donna incinta, con ferite al volto e al capo. I pazienti, apprende l’ANSA in Pronto Soccorso, hanno riportato contusioni e ferite, principalmente al capo, e sono tutti da suturare.

Diversi i sottopassaggi allagati anche a Francavilla al Mare dove un’auto è rimasta bloccata a causa dell’acqua.