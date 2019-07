Allerta Meteo, il maltempo che flagella l’Italia adesso si sposta al Sud. Freddo anomalo, sembra una Domenica d’autunno [MAPPE]

L’Italia è costretta a fare i conti con il maltempo nel weekend “clou” dell’estate, l’ultimo del mese di Luglio: le temperature sono crollare dopo il caldo africano dei giorni scorsi, e oggi è una Domenica quasi autunnale su gran parte del Paese. In pieno giorno, alle 12:15, abbiamo appena +22°C a Roma, Firenze e Pescara, +21°C a Bologna, Perugia, La Spezia, Viterbo, Siena e Arezzo, +20°C a Venezia, Pisa, Modena e Frosinone, +19°C a L’Aquila, Padova, Vicenza e Trento come se fossimo a fine Ottobre, in autunno inoltrato. Nell’arco di 48 ore siamo passati da grandi anomalie calde (con temperature massime di oltre +40°C proprio in Toscana) ad anomalie fredde così importanti.

Il maltempo che sta flagellando l’Italia ha avuto conseguenze disastrose: 3 morti e un disperso nelle ultime ore per le bombe d’acqua che hanno colpito gran parte di Veneto, Toscana e Lazio, e il furioso tornado della notte a Fiumicino.

Ma l’ondata di maltempo non è finita qui. Nel pomeriggio avremo ancora forti piogge sul Veneto, in Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, nelle zone interne di Abruzzo e Molise, sulle Murge in Puglia e nel settore tirrenico di Basilicata e Calabria. Attenzione ai forti venti di maestrale e ponente che soffieranno impetuosi, con raffiche superiori ai 100km/h, in tutto il Centro/Sud rendendo agitato il mar Tirreno, che provocherà forti mareggiate lungo le coste esposte.

Violenti fenomeni alluvionali colpiranno anche le Alpi, in Svizzera e Austria, e i Balcani tra Slovenia, Croazia, Bosnia, Montenegro e Albania.

Domani, Lunedì 29 Luglio, il maltempo scivolerà al Centro/Sud: piogge e temporali colpiranno il basso Tirreno, soprattutto in Calabria ma – seppur marginalmente – anche la Sicilia, con temporali pomeridiani sull’Appennino campano e lucano. Le temperature crolleranno significativamente anche al Sud.

