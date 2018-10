Maltempo, disastrosa alluvione alle Baleari: Maiorca devastata, almeno 2 morti e 20 dispersi a Sant Llorenç des Cardassar [FOTO LIVE]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il maltempo che nelle prossime ore arriverà in Italia colpendo in modo molto pesante la Sardegna e il Nord/Ovest, sta provocando in queste ore una disastrosa alluvione alle isole Baleari in Spagna. In modo particolare sull'isola di Maiorca un torrente è esondato a Sant Llorenç des Cardassar travolgendo decine di auto. Al momento si contano due morti accertati e 20 dispersi. Altre 50 persone sono state salvate dagli agenti della Guardia Civil. A Sant Llorenç des Cardassar sono caduti 220mm di pioggia in poche ore per forti temporali di origine tipicamente mediterranea: il timore è che questi fenomeni si possano ripetere nelle prossime ore anche in Italia, soprattutto Giovedì in Liguria. Le testimonianze da Maiorca sono davvero spaventose: "come uno tsunami che è arrivato dal cielo".