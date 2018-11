Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Per monitorare la situazione in tempo reale, ecco le pagine utili per il nowcasting:

Maltempo, pioggia torrenziale a Catania: strade trasformate in fiumi in piena! [VIDEO]

Non ha piovuto intensamente soltanto in città, ma anche nell’hinterland settentrionale della Provincia, tra Giarre e Acireale, e più a Sud lungo la costa da Augusta fino a Siracusa. Ecco i dati pluviometrici:

Maltempo – L’alluvione lampo che nel pomeriggio ha colpito Catania, ha provocato gravi danni e disagi in città soprattutto nella zona sud della città, nell’area dell’Aeroporto, a San Giuseppe La Rena, nei quartieri Pigno e Zia Lisa. Oltre 100 gli interventi dei Vigili del Fuoco, ancora non tutti completati.

article

1181874

MeteoWeb

Maltempo, l’alluvione lampo di Catania: 109mm di pioggia in città, grandine devastante [FOTO, VIDEO e DATI METEO]

Maltempo – L’alluvione lampo che nel pomeriggio ha colpito Catania, ha provocato gravi danni e disagi in città soprattutto nella zona sud della città, nell’area dell’Aeroporto, a San Giuseppe La Rena, nei quartieri Pigno e Zia Lisa. Oltre 100 gli interventi dei Vigili del Fuoco, ancora non tutti completati. Non ha piovuto intensamente soltanto in città,

http://www.meteoweb.eu/foto/maltempo-alluvione-catania-grandine-foto-video/id/1181874/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/11/maltempo-catania-1-1.jpg

allerta meteo catania,catania,catania maltempo,catania meteo,maltempo catania,meteo catania,previsioni del tempo catania

1° PIANO