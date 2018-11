Forte maltempo in Argentina, violentissima tempesta di grandine nella provincia di Santa Fe: danni e allagamenti [FOTO e VIDEO]

1 /10 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Un’intensa tempesta di grandine ha causato danni gravissimi a Santa Fe, in Argentina. In particolare, María Juana, località nella parte centro-occidentale della provincia, è stata colpita da una grandine inaspettata durata per circa 10 minuti, che ha provocato danni materiali importanti. Il forte temporale ha causato anche l’allagamento delle strade. Numerosi gli interventi di vigili del fuoco e personale sanitario per aiutare i residenti in difficoltà.

Molti i veicoli danneggiati dalla furiosa grandinata, come potete vedere dalle immagini contenute nella gallery a corredo dell’articolo. Lamiere piegate, vetri rotti, rami caduti, strade e quartieri inondati sono stati i risultati della grandine che si è abbattuta furiosa su María Juana, come mostra il video che vi riproponiamo in fondo all’articolo.

Ma il forte maltempo ha colpito diverse province del Paese. Forti tempeste con piogge intense e grandine occasionale hanno colpito l’area metropolitana di Buenos Aires, il sud e il centro di Entre Ríos, Córdoba, il nord-ovest di La Pampa e San Luis. Le forti piogge che si sono abbattute su Buenos Aires hanno provocato evacuazioni, blackout, allagamenti, ritardi nei servizi ferroviari e dirottamenti dei voli aerei. Tra le province più colpite dalla grandine anche Córdoba e San Luis.