Maltempo, arriva il primo freddo sul Mediterraneo: “raffica” di tornado sul Tirreno, bombe d’acqua da Napoli a Messina [FOTO e VIDEO]

Il primo freddo è arrivato in queste ore sull’Italia e sul Mediterraneo innescando fenomeni estremi al Centro/Sud: nelle ultime ore imponenti trombe d’aria hanno interessato gli arcipelaghi isolani del mar Tirreno. Particolarmente affascinanti e spettacolari i tornado di Sorrento e Ponza (nelle immagini che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo). Oggi pomeriggio, intanto, forti piogge accompagnate da grandine e tempeste di fulmini hanno interessato vaste aree del Sud, in modo particolare la Campania e la Sicilia. A Napoli sono caduti altri 50mm di pioggia, dopo i precedenti nubifragi di ieri e dei giorni scorsi, ma nel pomeriggio è stata particolarmente colpita la Sicilia tirrenica con vere e proprie bombe d’acqua tra Nebrodi e Peloritani dove sono caduti in poco tempo ben 63mm di pioggia a Naso, 40mm a Messina, 39mm a Brolo, 27mm a Torregrotta. I temporali hanno provocati allagamenti, ma al momento non vengono segnalate particolari criticità. Forti piogge stanno colpendo anche gran parte del territorio di Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Le temperature sono in pocchiata ovunque: alle 18:45 abbiamo appena +11°C a Campobasso, +13°C a Pescara, +16°C a Roma e Napoli, +18°C a Bari.

