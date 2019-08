Maltempo, nubifragio a Bolzano: alberi sradicati e danni, paura tra i turisti [FOTO e VIDEO LIVE]

Un violento temporale con una forte grandinata si è abbattuto sul centro di Bolzano oggi poco prima delle ore 14. Sradicati diversi alberi secolari e alcuni tetti scoperchiati. Secondo quanto riportano i siti locali, numerose le strade e le cantine allagate anche se non si ha notizia di feriti. Si temono gravi danni alle colture.

A seguito del violento temporale il sindaco, Renzo Caramaschi, invita, per ragioni di prudenza, ad evitare nelle prossime ore e nella giornata di domani, mercoledì 7 agosto, la frequentazione dei parchi e dei giardini pubblici in particolare in presenza di piante o alberi di grandi dimensioni. Le previsioni meteo indicano, infatti, come ancora possibili nelle prossime ore e nella giornata di domani fernomeni temporaleschi con forti raffiche di vento.

Sono, comunque, già in corso le prime verifiche da parte delle guardie ecologiche comunali, degli addetti della giardineria comunale e dei vigili del fuoco per verificare la situazione. Caramaschi invita tutti “alla massima collaborazione e attenzione perché, in considerazione della violenza del fenomeno senza precedenti in città, molte piante, potenzialmente, potrebbero aver subìto danni, al momento anche non visibili o percepibili“.

140 interventi dei Vigili del Fuoco

Sono stati circa 140 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del corpo permanente e volontari a seguito del violento temporale che si e’ abbattuto su Bolzano. Oltre ai corpi volontari di Bolzano, Gries ed Aslago, sono intervenute anche alcune squadre di San Giacomo e Laives. Nelle ore immediatamente successive al temporale hanno lavorato fino a 27 squadre di vigili del fuoco contemporaneamente. In meno di venti minuti si sono scaricati sulla citta’ 27mm di pioggia per metro quadrato. Oltre alle precipitazioni si sono registrate diffuse grandinate con diametro dei grani fino a 2 cm.

Il temporale è stato accompagnato da fortissime raffiche di vento di velocità massima prossima ai 75 km/h. Numerose le richieste di soccorso giunte immediatamente al 112 ed alla centrale del Corpo permanente dei vigili del fuoco. Oltre agli allagamenti ed a parti di tetto o di edifici pericolanti, problemi sono stati causati dagli alberi caduti completamente o in parte per il forte vento. I vigili del fuoco sono intervenuti, fra l’altro in viale Trieste per liberare un automobilista che non riusciva ad uscire dalla sua vettura colpita dal ramo di un albero. All’incrocio tra via Gaismair e via Roen, un albero è stato sradicato dal vento e cadendo ha ostruito la strada. In via Sassari, un albero si è adagiato su un condominio. In via Aosta, infine, e’ stato soccorso un ragazzo colpito dal ramo di un albero.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store