Maltempo, bomba d’acqua in provincia di Siena: “epicentro” a Sovicille, allagamenti tra Simignano e Malignano

Maltempo – Violenti temporali hanno colpito nella serata molte zone del Centro/Nord Italia: sono caduti 43mm di pioggia a Rovenna di Cernobbio (Como), 40mm a Como, 37mm a Tonezza del Cimone (Vicenza), 32mm a Cave (Roma), 24mm a Milano, 17mm a Stroncone (Terni). Ma la zona più colpita è nel cuore della Toscana, in Provincia di Siena e precisamente nel Comune di Sovicille tra Simignano e Malignano dove sono caduti 65mm di pioggia in pochi minuti. Una vera e propria bomba d’acqua che ha provocato allagamenti e disagi (vedi foto a corredo dell’articolo). Uno scenario che nei prossimi giorni si ripeterà in molte zone del Paese. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: