Maltempo Calabria, piogge torrenziali e allagamenti a Crotone: “Non uscite di casa, salite ai piani alti” [FOTO e VIDEO]

La fase di maltempo che ha colpito nelle scorse ore la Calabria sta creando danni e disagi anche a Crotone: si segnalano allagamenti e conseguenze sulla viabilità. Situazione critica in zona tribunale, scuola Pertini, Via Magna Grecia, Poggio Verde e quartiere Tufolo.

“Al fine di agevolare il lavoro di Protezione Civile che si sta effettuando a cura degli uomini del Centro Operativo Comunale si invita la cittadinanza a limitare al massimo gli spostamenti“: è l’appello dell’Amministrazione comunale. “Si invita la cittadinanza a non lasciare le proprie abitazioni, a non mettersi in macchina in queste ore.”

“Il sindaco Pugliese invita la cittadinanza, in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, a limitare gli spostamenti. Evitare di utilizzare l’auto e sostare nelle zone a rischio esondazione e i sottopassi.”

“Salire eventualmente nei piani alti“.

“Il Centro Operativo Comunale è in attività h 24 e sta svolgendo, in queste ore, costanti sopralluoghi in ogni area della città.”

“In considerazione del peggioramento delle condizioni meteorologiche avverse di oggi martedi’ 23 ottobre – si legge in una nota firmata dal sindaco, Ugo Pugliese – si chiede alla cittadinanza di non uscire di casa, e salire ai piani superiori fino a diversa disposizione Vi invitiamo a seguire le comunicazioni del Comune per le ulteriori indicazioni e aggiornamenti. La collaborazione dei cittadini e’ fondamentale per agevolare le operazioni di Protezione civile che sta svolgendo il Centro operativo comunale Per chi non lo avesse gia’ fatto ricordiamo che e’ attivo il numero verde per l’iscrizione ai servizi informativi dell’ente 800 193 792 per poter ricevere una chiamata vocale anche sul cellulare in caso di criticita’ o necessita’. Vi chiediamo la massima condivisione dell’informativa“.

A causa di un allagamento dovuto alle forti piogge è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la SS106 “Jonica”, tra il km 262,000 e il km 265,500, nel territorio comunale di Strongoli in provincia di Crotone.

Uomini e mezzi di Anas sono a lavoro sul posto per consentire il ripristino della viabilità in piena sicurezza.