Ferragosto di Maltempo in Calabria, violento temporale a Tropea: migliaia di turisti in fuga [FOTO e VIDEO]

Ferragosto di maltempo in Calabria, come ampiamente previsto dalle previsioni meteo dei giorni scorsi. Un intenso temporale ha colpito Tropea nel primo pomeriggio, mentre migliaia di turisti gremivano la spiaggia di una delle più rinomate località estive del Sud Italia. La temperatura è crollata a +22°C in pieno giorno con circa 10mm di pioggia. I bagnanti sono fuggiti a caccia di un riparo, ma fortunatamente la situazione è tornata presto alla normalità.

Fa decisamente freddo sui rilievi calabresi, con temperature in pieno giorno di +18/+19°C a Gambarie in Aspromonte e a Mongiana e Fabrizia sulle Serre.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play