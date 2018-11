Maltempo, disastro in Calabria per un violento nubifragio sulla jonica: Simeri sott’acqua, gente in fuga sui tetti [FOTO]

1 /17 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Situazione critica per il maltempo in Calabria: stamattina a partire dall’alba, tra le 06:00 e le 08:00, un violento nubifragio ha colpito la fascia jonica della Provincia di Catanzaro, tra Simeri Crichi, Sellia Marina e Botricello. La stazione meteorologica di Soveria Simeri ha registrato 67mm di pioggia in poco più di un’ora. Il torrente Fegato ed i fiumi Alli e Simeri hanno invaso ogni cosa con una violenza ed una portata inauditi. Le conseguenze sono state pesantissime, con allagamenti e disagi soprattutto nella zona di Simeri mare, dove una vasta zona residenziale è stata sommersa da oltre un metro d’acqua. Sul posto sono in azione i Vigili del Fuoco del nucleo Saf che, a bordo dei gommoni, stanno soccorrendo le persone bloccate nelle villette. Molte persone hanno trovato riparo sui tetti e nei piani alti. Scuole chiuse di località Roccani, nel territorio di Simeri Crichi. Situazione difficile nelle frazioni Apostolello e Roccani. Danni ingenti per il fango.

La strada statale 106 è stata chiusa al traffico per alcune ore a causa dell’allagamento della sede stradale e poi riaperta. I vigili del fuoco, i Carabinieri e la Polizia stradale sono intervenuti per soccorrere diverse persone rimaste bloccate all’interno delle autovetture in transito sull’arteria: s’è rischiata l’ennesima tragedia. Notevoli disagi si registrano nel traffico in direzione Catanzaro Lido. Presente sul posto anche personale dell’Anas. La situazione, però, va gradualmente migliorando anche perchè non sta più piovendo ed è tornato a splendere il sole.

A causa del nubifragio è stata sospesa, per l’allagamento dei binari, anche la circolazione ferroviaria tra Simeri Crichi e Sellia Marina, sulla linea Catanzaro Lido-Crotone. “I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane), tramite carrello stanno effettuando una ricognizione della linea per poi iniziare le operazioni di pulizia dei binari dai numerosi detriti portati dalle piogge. Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Catanzaro Lido e Crotone. Personale dedicato sta fornendo assistenza alle persone nelle due stazioni” viene comunicato dalle Ferrovie in una nota.

Forti piogge hanno colpito anche la provincia di Crotone, dove nell'ultimo mese è caduta tutta la pioggia che solitamente cade in un anno. Nelle prossime ore, fortunatamente, la situazione meteo migliorerà in modo più stabile e deciso.