Maltempo in Calabria, spettacolare tromba marina nelle acque di Favazzina [FOTO]

Il maltempo che ieri, nel giorno di Ferragosto, ha interessato la Calabria con nubifragi sulla Costa degli Dei e freddo in montagna, nel corso del pomeriggio ha provocato anche una tromba marina al largo di Favazzina, pochi chilometri a nord dello Stretto di Messina, lungo la Costa Viola, in provincia di Reggio Calabria. Il “cono” d’aria ha dato spettacolo nelle acque del basso Tirreno, dove il mare è caldissimo e l’arrivo dell’aria fredda proveniente da Nord ha innescato i meccanismi che hanno attivato il fenomeno. Non c’è stato nessun danno, perchè il tornado è rimasto al largo. Si è verificato in una zona molto esposta a questi fenomeni, che in quest’area si verificano ogni anno.