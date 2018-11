Maltempo California: alluvioni, frane e flussi di detriti nelle aree devastate dagli incendi [FOTO e VIDEO]

1 /16 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Pioggia diffusa e intense nevicate in montagna stanno colpendo la California, portando il rischio di alluvioni, frane e ritardi nei trasporti. Sulla Sierra Nevada continua a nevicare pesantemente, mentre diverse strade sono già state chiuse a causa di alluvioni lampo e flussi di detriti nei luoghi colpiti dai recenti incendi, incluso il Camp Fire e l’Holy Fire. Ad alcuni residenti nell’area del Camp Fire è stato chiesto di mettersi al riparo dalle alluvioni. Allerta per alluvioni lampo in vigore per Chico, Paradise e Magalia.

Le alluvioni e un grande flusso di detriti hanno costretto le autorità della contea di Orange ad emanare ordini di evacuazione obbligatoria per i residenti nell’area del fiume Trabuco Creek. Uno dei video in fondo all’articolo mostra le immagini del flusso di detriti avanzare velocemente nell’area incendiata dall’Holy Fire. Il secondo video mostra un altro flusso di detriti, questa volta nella città di Corona, mentre un altro flusso si è verificato nella città di Lake Elsinore. Una frana è stata riportata a Oaklans e un’altra sull’Interstate 5 nei pressi di Sacramento. In generale, sono molte le frane e le alluvioni che si sono verificate nello stato a causa di una tempesta preannunciata che ha portato molta pioggia e neve.

Downtown Los Angeles ha ricevuto più pioggia (37,5m) in un solo giorno, ieri 29 novembre, rispetto alla quantità totale dell’intero mese di novembre (28,1mm). Anche la città di Redding ha ricevuto 64,5mm di pioggia, che hanno aumentato le precipitazioni mensili totali fino a 165,6mm. Le alluvioni a San Francisco e Daly City hanno allagato le strade con 610mm di acqua. Le precipitazioni intense sulla California del sud hanno causato alluvioni e frane vicino Malibù, intorno all’area del Woolsey Fire. Ad alcuni residenti è stata ordinata l’evacuazione. Forti venti stanno sferzando le montagne della California del sud, con raffiche che occasionalmente superano i 112km/h. Nella contea di Marin, i venti hanno abbattuto un grosso albero, caduto su un furgoncino. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Circa 30.000 clienti sono senza energia elettrica, oltre la metà nella contea di Butte. La Pepperdine University ha cancellato le lezioni a causa della pioggia e delle condizioni delle strade. Un camion si è ribaltato sulla California State Route 118, provocando la chiusura di tutte le corsie. Sono oltre 1.000 i voli rimandati in tutti gli USA sudoccidentali a causa delle condizioni meteo. La maggior parte di questi ritardi è stata registrata agli aeroporti internazionali di Los Angeles e San Francisco. Le autorità stanno monitorando le forti piogge e hanno attivato molteplici risorse in caso di frane o alluvioni.