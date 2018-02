Maltempo, il Ciclone Africano imperversa al Sud: montagne dell’Appennino sommerse di neve, oltre 50cm a Gambarie e la bufera continua [LIVE]

1 /11 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Maltempo – Continua a nevicare copiosamente sui monti del Sud per il ciclone Africano che continua ad alimentare forte maltempo dal mar Jonio sulle Regioni meridionali. La Regione più colpita dalle nevicate è la Calabria, dove continuerà a nevicare fino a domani. A Gambarie, in Aspromonte, l’accumulo ha superato il mezzo metro a 1.300 metri di altitudine, ma è in Sila che si rilevano i dati più significativi nei settori orientali dell’altopiano, dov’è già caduto oltre un metro di neve fresca. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: