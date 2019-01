Maltempo, Ciclone Polare al Sud: bufere di neve nella notte sull’Appennino fino a bassa quota, nubifragi sulle coste [LIVE]

1 /16 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il maltempo provocato dal Ciclone Polare sull’Italia meridionale si sta concentrando nella notte tra Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. La tempesta è profonda 984hPa e si sta muovendo sul Canale di Sicilia verso il mar Jonio, provocando forte maltempo su tutto il meridione. Forti temporali stanno colpendo varie zone della Puglia e della Calabria meridionale tirrenica, ma anche la Sicilia. Proprio in Sicilia fa decisamente freddo: abbiamo appena +2°C a Ragusa, +4°C a Catania e +5°C a Palermo e Trapani. L’aria fredda di origine polare marittima è arrivata anche nel Canale di Sicilia, tanto che a Pantelleria abbiamo appena +7°C. Il freddo sta risalendo tutto il Sud da sud/ovest verso nord/est, seguendo una traiettoria anomala: a Vieste e Barletta, sulla costa Adriatica settentrionale pugliese, abbiamo ben +11°C, bei sei gradi centigradi in più rispetto a Trapani e Palermo. Persino a Pescara (+7°C) e Ancona (+8°C) fa meno freddo che a Palermo: soltanto con lo spostamento del Ciclone Polare sullo Jonio, l’aria polare arriverà anche sulle Regioni Adriatiche.

Intanto si stanno verificando forti bufere di neve sull’Appennino meridionale, in modo particolare tra Campania, Basilicata e Calabria. A Potenza nevica in modo molto intenso (vedi foto a corredo dell’articolo). Nel corso della giornata di Venerdì 25 Gennaio, su tutto l’Appennino centro/meridionale nevicherà copiosamente fino a quote molto basse, in modo particolare tra Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale.

Soltanto Sabato 27 la situazione migliorerà. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

