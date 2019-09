Maltempo in Spagna, Comunità Valenciana in ginocchio a causa di piogge torrenziali ed esondazioni: strade come fiumi in piena, 2 morti [FOTO e VIDEO]

L’area del Mediterraneo che comprende la Comunità Valenciana e Murcia è stata colpita dai potenti effetti di una goccia fredda, con piogge torrenziali, strade allagate ed esondazioni di fiumi e torrenti. Il maltempo sulla Comunità Valenciana ha provocato piogge torrenziali di circa 200 litri per metro quadrato in 6 ore a Beniarrès (Alicante) e raffiche di vento fino a 76km/h a Miramar (Alicante) e Oliva (Valencia). Inoltre, strade e ferrovie sono interrotte a causa delle grandi quantità di acqua e per lo straripamento dei fiumi, come mostrano le foto della gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e i video in fondo.

La località di Ontinyent ha registrato quantitativi storici, con oltre 300l/m², il massimo dal 1917. Le forti piogge hanno provocato lo straripamento del fiume Clariano. Le inondazioni hanno costretto al salvataggio di 40 residenti e all’evacuazione di altre 150 persone. Il sindaco di Ontinyent ha dichiarato che “la situazione è sotto controllo”, ma che una pioggia così intensa “non si era verificata in 100 anni”. La crescita del fiume Clariano ha anche abbattuto un ponte del XVI secolo nella località di Aielo de Malferit.

La crescita del fiume Canyoles nella località di Moixent (Comunità Valenciana) ha fatto sì che l’acqua ingoiasse numerose auto. La provincia di Alicante e il sud di quella di Valencia sono sotto allerta rossa per pioggia e vento molto forti. Questa situazione ha portato 86 comuni di entrambe le province a chiudere le scuole, influenzando oltre 255.400 alunni. Anche la Universitat de Valencia ha sospeso le attività a causa del maltempo nel suo campus di Ontinyent. Il vento che soffia da nord-est è molto intenso e ha raggiunto raffiche di 76km/h a Miramar e Oliva, 69km/h a Xàtiva (Valencia); 66km/h a Pego (Alicante); 62km/h a Xàbia (Alicante); 61km/h all’Aeroporto di Valencia; 58km/h ad Alcoi (Alicante).

Secondo il Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante, in totale sono stati eseguiti circa 50 interventi durante la notte: 12 per infiltrazioni di acqua nelle abitazioni, 26 per i danni pubblici, soprattutto per la caduta di alberi e insegne, oltre agli interventi necessari per la rottura di 3 vetrate e per 2 tendoni trascinati via dal vento a Dénia. Qui, un tornado ha danneggiato il centro sportivo polivalente comunale, dove sono cadute due pareti. I danni materiali hanno interessato anche il club di tennis locale, mentre un camion si è ribaltato a causa dei forti venti. Il numero delle emergenze ha registrato 909 incidenti.

Purtroppo, si registrano anche 2 morti. Secondo quanto reso noto dai servizi di soccorso della regione di Castiglia-La Mancha, si tratta di una coppia di 70enni morta a Caudete.