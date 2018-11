Maltempo Calabria, Crotone in ginocchio: tornado devasta Cutro, case e auto distrutte [FOTO e VIDEO]

1 /21 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il Ciclone che da ieri sta colpendo l’Italia, ha flagellato stamattina la Calabria jonica con venti impetuosi di scirocco, violenti temporali e piogge torrenziali. In ginocchio tutto l’hinterland di Cotrone, e in modo particolare il centro di Cutro dove sono caduti 92mm di pioggia e si è verificato un tornado devastante con vento ad oltre 150km/h e gravi danni (alberi sradicati, auto distrutte, balconi divelti, coperture volate via). Nella vicina Papanice sono caduti addirittura 115mm di pioggia, ma i danni principali si sono verificati a Cutro per il tornado. Completamente scoperchiati i tetti dell’Istituto scolastico comprensivo e quelli della Banca di credito cooperativo, diversi gli alberi abbattuti lungo le strade del centro abitato e nella villa comunale. Alcune auto sono state danneggiate dalle tegole che il vento ha fatto volare dai tetti delle case. Danni in via di quantificazione si registrano anche nella zona industriale di Cutro pure interessata dalla tromba d’aria. Il sindaco, Salvatore Di Vuono, ha convocato il Centro operativo comunale per le emergenze per affrontare la situazione.

Paura per il forte vento che vicino la stazione di Roccabernarda ha colpito un treno in transito sballottando il convoglio che è rimasto sui binari per miracolo, ma ha subito gravi danni. Molti finestrini si sono distrutti andando in frantumi, provocando diversi feriti, alcuni dei quali trasportato in ospedale.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play