Maltempo, forti temporali al Centro Italia: grosso tornado sulla costa di Civitavecchia [FOTO]

Il maltempo è arrivato puntuale come un orologio svizzero, stamattina, su gran parte d’Italia: piogge sparse e forti temporali stanno colpendo il Nord/Est e le Regioni del Centro. Stamattina intorno alle 10:00 un grosso tornado ha interessato il litorale di Civitavecchia, precisamente a Riva Di Traiano, come si può evincere dalla foto a corredo dell’articolo. Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà al Centro e al Nord/Est, per poi spostarsi domani al Sud. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: