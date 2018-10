Maltempo, enorme frana al confine tra Italia e Austria: chiuse la ferrovia e l’autostrada del Brennero, auto travolte [FOTO LIVE]

1 /7 GUARDA le altre FOTOGALLERY

E’ stata chiusa a seguito di una frana l’autostrada A22 Brennero-Modena nel tratto tra lo svincolo Vipiteno (Km 298) e lo svincolo Brennero – Confine Di Stato (Km 315) in direzione del Brennero. La frana che si e’ abbattuta sull’autostrada “A22 del Brennero”, tra il viadotto Fleres e l’uscita Brennero, a circa cinque chilometri dal confine di Stato con l’Austria di passo del Brennero, oltre ad interessare entrambe le corsie, ha causato, in via preventiva, anche il blocco della circolazione dei treni sull’asse del Brennero e la viabilita’ sulla strada statale 12. La frana ha bloccato sei autovetture che stavano viaggiando sull’autostrada causando il ferimento, in maniera lieve, di una persona. La frana e’ stata causata dalle piogge delle ultime ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vipiteno e Colle Isarco oltre a soccorritori e forze dell’ordine.

Le forti piogge hanno causato frane e smottamenti costringendo gli addetti al servizio strade della provincia a chiudere in tre punti la statale 12 del Brennero, a sud di Mules, tra Colle Isarco e Ponticolo e a Chiusa. Domenica di pioggia intensa in tutto il Trentino. Per domani pomeriggio e’ previsto il momento peggiore, con un forte aumento di intensita’ a partire dal pomeriggio. Piu’ di 200 interventi da parte dei vigili del fuoco anche in Trentino dove e’ allerta “rossa”. Torrenti e fiumi esondati, il Sarca nel Basso Trentino e il Brenta nella zona di Levico, molte strade di montagna chiuse per frane. A differenza del vicino Bellunese dove domani le scuole resteranno chiuse, la Protezione Civile del Trentino ha confermato che le lezioni si svolgeranno normalmente.

