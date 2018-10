Maltempo, situazione drammatica a Ponte Mas sulle Dolomiti: casa crollata nel fiume. La piena del Piave è un incubo per il Veneto [FOTO LIVE]

1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Situazione drammatica per il maltempo che sta colpendo il Veneto. Sulle Dolomiti, nel territorio comunale di Sospirolo in provincia di Belluno, numerose frane stanno provocando danni e disagi particolarmente gravi. A Ponte Mas una casa è crollata nel torrente, letteralmente inghiottita dalla furia dell’acqua che ha provocato uno smottamento. Sul posto i soccorritori. Intanto il fiume Piave ha raggiunto il massimo della piena. Lo rende noto la Protezione civile del Veneto che segnala come stiano transitando, nel trevigiano in particolare, ben 2.500 metri cubi d’acqua al secondo. Resta il massimo stato d’allerta con la chiusura della strada Postumia e la linea ferroviaria Venezia-Belluno. Invitati i cittadini residenti in abitazioni lungo il fiume a salire ai piani piu’ alti delle case.

In relazione alla situazione di criticità in atto derivante dall’eccezionale situazione meteo che ha comportato rilevanti precipitazioni che hanno interessato anche la provincia di Treviso, il Centro coordinamento soccorsi, presieduto dal Prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà e riunitosi presso la sala operativa dei Vigili del fuoco, monitora costantemente la situazione in raccordo con i Sindaci del territorio e con il supporto delle componenti provinciali della protezione civile. Il Genio civile ha informato che l’onda di piena del fiume Piave è prevista nel corso della tarda mattinata odierna mentre quella del Livenza è prevista per il tardo pomeriggio. I sindaci dei comuni interessati e potenzialmente soggetti ad allagamenti hanno attivato, d’intesa col Genio civile, il monitoraggio degli argini, la protezione dei medesimi a mezzo sacchi di sabbia e stanno procedendo ad informare la popolazione circa la necessità di portarsi ai piani alti in caso di necessità. Sono state già evacuate le aree golenali del Piave, Livenza e Monticano. Non si esclude lo sgombero dell’ospedale di Motta di Livenza per il quale il 118 ha comunque attivato la pianificazione di emergenza. I Vigili del Fuoco e le componenti del sistema provinciale di protezione civile hanno attivato il dispositivo di soccorso ed intervento adeguato agli scenari di rischio previsto. E’ stato chiuso il ponte sul Piave lungo la provinciale 53 in comune di Ponte di Piave nonchè il ponte ferroviario sulla stessa direttrice.