Maltempo in Francia, forti piogge e allagamenti disastrosi: strade come fiumi e vetture sommerse dall’acqua [FOTO e VIDEO]

37 dipartimenti francesi sono sotto allerta arancione, oggi 11 giugno, a causa delle forti tempeste di pioggia che da ieri si abbattono sulla nazione. La maggior parte dei dipartimenti si trova nella metà settentrionale dell’Esagono, ma danni e disagi sono riportati anche per alcuni dipartimenti più a sud, come l’Alta Garonna e la Dordogna.

Circa 200 interventi dei vigli del fuoco sono stati realizzati durante la notte proprio in Dordogna; molteplici interventi anche in Bretagna. Sul Centro-Valle della Loira sono caduti circa 80 mm di pioggia in 3 ore, l’equivalente di 2 mesi di pioggia. Nell’area i pompieri hanno realizzato 140 interventi, tra cui uno per un incidente di un pullman che trasportava 38 bambini: fortunatamente, ci sono solo feriti lievi.

Numerose le scuole che sono rimaste chiuse e le strutture allagate, soprattutto le stazioni ferroviarie. Alcune case sono state allagate da oltre un metro d’acqua. Oltre 300 abitazioni sono senza elettricità in Dordogna.

Sono decine gli incidenti riportati sulle strade, sia a causa dei livelli di acqua presenti sia a causa della caduta di alberi e rami. Sorvegliati speciali i corsi d’acqua, i cui livelli dovrebbero restare elevati ancora per un bel po’ di tempo.

Le immagini che vi proponiamo nella gallery a corredo dell’articolo e i seguenti video parlano da soli.