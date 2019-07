Maltempo e freddo anomalo, il 15 Luglio l’Italia si risveglia in autunno: neve sulle Alpi, piogge torrenziali in pianura [FOTO]

Freddo e maltempo al Nord, come se fossimo in pieno autunno, invece siamo al 15 Luglio, giro di boa dell’estate, in quello che dovrebbe essere il periodo più caldo dell’anno. Sta diluviando a Torino, dove sono caduti ben 105mm di pioggia e la temperatura è ancora ferma a +13°C in pieno giorno. Sta piovendo anche a Genova con appena +17°C: il freddo anomalo di queste ore è oltre ogni aspettativa delle previsioni della vigilia. Mentre scriviamo, alle 12:15 del mattino, abbiamo +13°C a Biella, +15°C a Novara, Alessandria, Aosta, Domodossola e Casale Monferrato, +16°C a Como e Varese, +17°C a Bologna, Parma, Modena, Ravenna e Sondrio, +18°C a Piacenza, Reggio Emilia, Ferrara e Cremona, +19°C a Milano, Bergamo, Monza e Pavia. Sui rilievi alpini sta nevicando oltre i 2.000 metri, in modo particolare tra Valtellina e Valchiavenna in Lombardia e in Valle d’Aosta. Addirittura a Cervinia ci sono 20cm di neve, come se fossimo in autunno: dopo il caldo senza precedenti di Giugno e dei primi giorni di Luglio, adesso stiamo vivendo pesanti anomalie di segno opposto.

Sta diluviando in Piemonte, dove sono caduti 113mm ad Acqui Terme, 110mm a Robilante, 108mm a Govone, 105mm a Torino, 103mm a Barge, 97mm a Viola, 96mm a Treiso, 95mm a Peveragno, Loazzolo e Neive, 91mm a Castagnole delle Lanze, 88mm a Baldissero D’alba e Roccaforte Mondovì, 86mm a Moncalieri, 84mm a Montechiaro d’Asti.

Forti temporali in atto anche in Liguria, dove i parziali pluviometrici giornalieri sono di 73mm a Laigueglia, 62mm a Savona e Varazze, 61mm a Urbe San Pietro, 56mm a Giusvalla, 53mm ad Albissola Marina, 49mm a Cadibona, 45mm a Celle Ligure, 44mm a Finale Ligure, 42mm a Quiliano, 41mm ad Arenzano e Tiglieto, 36mm a Loano, 34mm a Rossiglione, 33mm a Genova Fabbriche, 30mm a Masone, 25mm a San Benedetto e Chiavari, 22mm a Moneglia, 18mm a Genova, 15mm a La Spezia.

Forti piogge stanno colpendo anche l’Emilia Romagna, con temporali su gran parte della Regione: fino al momento sono caduti 44mm a Modena, 36mm a Campogalliano, 34mm a Parma, Niviano e Bettola, 30mm a Cervia, 28mm a Soliera.

I temporali, molto forti nel Golfo Ligure, si stanno muovendo minacciosi verso la Toscana, dove già piove e anche qui fa freddo. In pieno giorno, infatti, abbiamo +17°C a Siena, +19°C a Firenze, Livorno e Arezzo: attenzione alle prossime ore, il nucleo più pericoloso di quest’ondata di maltempo si muoverà proprio sulla Toscana costiera.

Ha smesso di piovere, invece, in Lombardia dove nella notte ha diluviato con accumuli eccezionali: 129mm a Rogeno, 117mm a Bevera di Sirtori, 112mm a Barzago, 97mm a Oliveto Lario, 90mm ad Arosio. Qualche pioggia, seppur più debole, sta interessando il Trentino Alto Adige.

Nel pomeriggio continuerà a piovere in Liguria, sul basso Piemonte, sull’Appennino emiliano e in Toscana, ma il maltempo si estenderà anche al Lazio, alla Sardegna e tornerà ad intensificarsi al Sud, dopo i forti temporali della scorsa notte in Sicilia e Calabria. Altri forti temporali colpiranno proprio la Sicilia centro/orientale, con nubifragi tra Ragusa, Noto, Siracusa e Catania già dalle 16:00, mentre in Calabria il maltempo arriverà nuovamente in nottata, con violenti temporali su tutta la Regione. Le temperature crolleranno ulteriormente anche al Sud, su valori tipicamente autunnali: domani, Martedì 16 Luglio, sarà una giornata con temperature tipiche di metà Ottobre.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play