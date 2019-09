Maltempo, freddo e Neve: al Nord Italia è una Domenica dal sapore invernale [FOTO, VIDEO e DATI]

Piove e fa freddo al Nord Italia in questa Domenica d’inizio Settembre che segna la fine dell’Estate: le temperature, in pieno giorno (aggiornamento delle ore 10:20) sono decisamente basse con appena +10°C a Sondrio, +12°C a Trento e Bergamo, +13°C a Milano, Piacenza, Biella e Rovereto, +14°C a Brescia. Piogge torrenziali hanno colpito la Lombardia, provocando l’esondazione del Seveso a Milano, poi rientrata. Sono caduti 110mm di pioggia al Rifugio SEC del Monte Cornizzolo, 92mm a Senago, 87mm a Zorzino di Riva di Solto, 77mm a Cesate, 74mm a Mariano Comense, 71mm a Lentate sul Seveso, 70mm a Ceriano Laghetto. Piogge e temporali intensi anche sulla Riviera di Levante della Liguria e nell’alta Toscana, dove sono caduti 55mm di pioggia a Lavagna, 52mm a Viareggio, 44mm a Chiavari, 42mm a Rapallo.

Nelle prossime ore il maltempo si estenderà al Nord/Est con forti piogge per tutto il pomeriggio/sera su Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le temperature diminuiranno ulteriormente, portando la neve a quote appena superiori ai 1.200 metri sulle Alpi dove già da stamattina nevica oltre i 1.500 metri con accumuli abbondanti in quota. Spettacolari le immagini da Livigno, nella gallery fotografica e nei video a corredo dell’articolo.

L’estate è finita e le mucche scendono a valle sotto la neve: spettacolo a Livigno [VIDEO]

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

