Maltempo, nevica al Nord nella notte: imbiancate Milano e Torino [FOTO e VIDEO LIVE]

E’ una notte di freddo e maltempo al Nord Italia: nevica fin in pianura Padana, al Nord/Ovest, tra Piemonte e Lombardia. Imbiancate anche Milano e Torino, mentre nevica anche in Trentino Alto Adige fin nei fondovalle. Spettacolari le immagini che arrivano in diretta, mentre le temperature rimangono inferiori a +1°C a valle. Molto più caldo sulle coste, fino a +10°C in Liguria dove piove in modo particolarmente intenso con accumuli fino a 60mm a Genova. A Roma il cielo è nuvoloso con +8°C, più freddo al Sud dove il cielo è stellato e l’inversione termica sta facendo diminuire sensibilmente le temperature fino agli attuali +7°C di Taranto, Caserta e Avellino, +6°C di Bari, Foggia, Lecce, Ragusa e Brindisi, +5°C di Catania, +2°C di Benevento, +1°C di Cosenza. Nelle prossime ore il maltempo si estenderà anche alle Regioni centrali tirreniche con forti piogge tra Toscana e Lazio. La neve proseguirà durante la notte al Nord, attenuandosi dopo l’alba. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

