Maltempo al Centro/Sud, temperature in picchiata: inizia a nevicare sull’Appennino. Forti temporali in atto [LIVE]

E’ una notte di freddo e maltempo al Sud: forti temporali stanno colpendo il basso Tirreno, dove spiccano i 50mm di pioggia caduti a Ganzirri (Messina). Proprio a Messina abbiamo appena +8°C, mentre a Palermo (dove il fronte freddo deve ancora arrivare) ci sono ancora +14°C. Nevica a partire dai 1.000 metri in Aspromonte, sui Peloritani, sui Nebrodi e nell’Etna dove la terra continua a tremare. Forti piogge in atto anche tra Molise, Puglia e Calabria. Nelle prossime ore il maltempo insisterà con temperature in ulteriore calo tra San Silvestro e Capodanno: la neve arriverà in collina. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

