Maltempo Friuli, un tornado ha colpito Udine: rami conficcati nelle pareti [FOTO e VIDEO]

Ieri, giovedì 8 agosto, la città di Udine è stata colpita da un violento temporale, che ha scatenato grandine, forte vento e tanti fulmini. I risultati di questo temporale sono stati allagamenti, blackout e disagi alla viabilità. Ma ora emergono nuove immagini del maltempo che si è abbattuto su Udine. Sembra, infatti, che un tornado abbia toccato terra in città durante il forte temporale, in particolare sulla frazione di Felettano di Tricesimo, come mostrano i video che trovate in fondo e le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Ci sono sempre più elementi che confermano i sospetti di una tromba d’aria. Le immagini dei danni mostrano alcuni rami conficcati nelle pareti e danni del genere sono causati esclusivamente da eventi tornadici. Nelle immagini, si vede il temporale sulla città di Udine e una nube a imbuto scendere verso il suolo. Il cono sulla sinistra è coperto in parte dalle precipitazioni, con numerose fulminazioni, in uno scatto di Alessandro Meloni (prima foto nella gallery).

Ancora fenomeni di maltempo estremo in Italia, dunque, dopo il devastante tornado di Fiumicino di fine luglio. Eventi estremi che i cambiamenti climatici stanno rendendo sempre più frequenti e intensi anche nel nostro Paese. Contrariamente a quanto si possa pensare, infatti, fenomeni del genere hanno da sempre colpito l’Italia, ma negli ultimi anni la loro frequenza e la loro intensità sta aumentando.