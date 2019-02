Maltempo Frosinone: “Anche il Comune di Piglio non è stato risparmiato dalla tempesta di vento” [GALLERY]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

“Anche il Comune di Piglio non è stato risparmiato dalla tempesta di vento che da ieri (sabato 23 febbraio), sta interessando alcune zone del centro Italia. Purtroppo si registrano diversi danni a varie strutture, alberi e rami caduti, ma fortunatamente nessun ferito a causa del maltempo. La situazione più grave – si spiega in una nota – al cimitero comunale di San Giovanni, nella prima mattinata di oggi, il sindaco di Piglio Mario Felli ha effettuato un sopralluogo presso il cimitero di San Giovanni per capire l’entità dei danni e pianificare i passi da compiere per tornare alla normalità, disponendo nel frattempo la chiusura al pubblico del cimitero. Lo scenario che si è presentato è stato davvero devastante, con numerosi cipressi caduti, piegati fino a toccare il suolo, terreno sconnesso e peperino spaccato, e fioriere volate fortunatamente non ci sono stati danni a persone e tombe.”

“Dopo quello che è successo –hanno sottolineato i cittadini– il sindaco Felli, sempre attento ed incisivo, ha fatto benissimo a disporne la chiusura. La punta massima del vento a Piglio è stata sabato nel primo pomeriggio, quando le raffiche hanno raggiunto oltre gli 80 km orari”.

Nei prossimi giorni, prosegue la nota, “si lavorerà per tagliare le piante pericolanti e mettere in sicurezza la zona del cimitero che rimarrà interdetta fino alla fine dell’emergenza. E il vento a quella velocità e a quella forza fa necessariamente danni. Colpiti maggiormente sono stati i privati, in particolare le aziende agricole: il vento ha spazzato via tetti di porticati e fienili, costringendo gli agricoltori a trovare ripari di fortuna per le mucche. Sicuramente il Sindaco Felli in sinergia con i Sindaci dei territori limitrofi chiederanno nei prossimi giorni alla Regione lo stato di emergenza, qui i danni sono davvero tanti. Per diverse ore in alcune aree del comune di Piglio è mancata l’energia elettrica, tornata in tarda serata, nel campo sportivo comunale “Gianni Fraiegari” l’intera tribuna è crollata. La situazione sul territorio comunale è continuamente monitorata dagli uffici comunali in collaborazione con la polizia locale e la protezione civile locale. Si raccomanda massima attenzione per le possibili cadute di oggetti dall’alto, in particolare tegole e vasi, viene consigliato di non sostare nelle vicinanze di alberi di grosse dimensioni.”