Meteo, forte maltempo in Germania: tornado, grandi accumuli di grandine e forti piogge. Danni e disagi [FOTO e VIDEO]

Il clima estremo degli ultimi giorni sembra aver portato un tornado, forti piogge e violente tempeste di grandine in Germania. Funzionari responsabili stanno già parlando di un disastro in Renania-Palatinato con danni alla proprietà a sei cifre. Il tornado ha danneggiato un totale di 11 case a Bobenheim. Le tegole dei tetti, cadendo, sono finite sopra diversi veicoli, danneggiandoli. Un residente è stato leggermente ferito. Secondo il sindaco, i residenti sono stati alloggiati con parenti o appartamenti per le vacanze in città. Erano in azione 120 aiutanti dei vigili del fuoco, l’organizzazione di soccorso tecnico e la Croce Rossa.

“Mai visto un tale disastro a Bobenheim“, ha detto il sindaco Dietmar Leist. Il fatto che fosse davvero un tornado, almeno in considerazione delle condizioni meteorologiche, non è improbabile, afferma un portavoce del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD): “Probabilmente era solo un tornado debole“.

Anche la grandine ha devastato parti della Germania. Violente grandinate hanno creato grandissimi accumuli per le strade di Wolfhagen, a 140km da Dortmund, e a Schweigmatt, nel sud della Germania, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e i video in fondo.

violenti temporali con forti piogge hanno fermato le operazioni all’aeroporto di Francoforte. Per circa un’ora, nessun passeggero ha volato nel più grande aeroporto della Germania. Con le tempeste che hanno imperversato per oltre due ore, nel nord e nel centro dell’Assia numerosi scantinati sono stati allagati. A Treviri, le forti piogge hanno costretto i vigili del fuoco a 200 interventi. A Schwerin, capoluogo del Meclemburgo-Pomerania, un acquazzone ha allagato tutte le cantine della città. Nel Baden-Württemberg, i temporali hanno rallentato il traffico ferroviario e provocato danni. Anche a Berlino, il maltempo ha fatto sentire i suoi effetti sul traffico aereo con la cancellazione di 8 voli nazionali.