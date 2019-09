Maltempo in Giappone, il tifone Faxai si abbatte su Tokyo: maxi evacuazione, fermati treni e aerei [FOTO e VIDEO]

Mentre sull’oceano Atlantico l’uragano Dorian si abbatte con violenza sul Canada e minaccia l’Europa, anche in Giappone sta arrivando una tempesta tropicale di cui Tokyo sta già fronteggiando i primi fenomeni meteo estremi provocati dal Tifone Faxai, che sta risalendo l’oceano Pacifico ed è un “mostro” di 3ª categoria sulla scala Saffir-Simpson. Nella metropoli giapponese (che conta oltre 9 milioni di abitanti) la tempesta arriverà nelle prime ore del mattino di Lunedì e c’è il rischio che mandi la città in tilt. L’operatore ferroviario East Japan Railway ha ordinato la chiusura di tutte le linee dell’area metropolitana fino alle 8 del mattino, per poter ispezionare lo stato dei collegamenti dopo il passaggio del tifone, mentre quasi 120 treni superveloci Shinkansen sono stati gia’ cancellati tra Tokyo e Osaka nella serata di domenica. L’Agenzia meteorologia nazionale (Jma) avverte che il tifone ‘Faxai’ potrebbe portare venti fino a 145km/h nella regione del Kanto, con ampie precipitazioni al seguito, mareggiate e severe inondazioni. Le autorita’ hanno emesso un ordine di evacuazione per circa 40.000 nuclei familiari nelle prefetture a sud di Kanagawa, e Shizuoka. Piu’ di 200 voli sono stati cancellati da e per l’aeroporto cittadino di Haneda a Tokyo.