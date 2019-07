Maltempo, violentissima grandinata in Slovenia: Mozirje sepolta da uno spesso strato bianco [FOTO e VIDEO]

Mentre il Nord Italia faceva i conti con il maltempo, caratterizzato da nubifragi e grandine, ad inizio settimana, anche la Slovenia si è ritrovata alle prese con fenomeni meteo molto violenti, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo. Le precipitazioni hanno coperto Lubiana e i suoi dintorni, la Carinzia è stata colpita da una forte grandinata, Murska Sobota da tempeste con abbondanti precipitazioni e forti venti. L’acqua inondava le strade, gli scantinati degli edifici e le scuole. Il forte vento, che ha accompagnato le tempeste, in alcuni casi ha abbattuto gli alberi e ha sollevato i tetti di alcuni edifici residenziali e commerciali, secondo quanto riferiscono i media locali.

Ma ancor più sorprendente è stata la grandinata che si è abbattuta su Mozirje, comune della Slovenia settentrionale. Come mostra il video che trovate di seguito, le conseguenze della grandinata sono state disastrose. I residenti sono stati costretti a spalare le grandi quantità di grandine che si erano depositate al suolo proprio come in inverno si fa con la neve! Uno spesso strato bianco ricopriva infatti strade e giardini.

E l’emergenza maltempo non è ancora finita. Domani, sabato 6 luglio, una nuova ondata di maltempo porterà fenomeni estremi sul Nord Italia. In particolare, il Nord-Est e la Slovenia sono a rischio di grandine di grandi dimensioni, alluvioni lampo e persino tornado.