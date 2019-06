Maltempo, scia di distruzione in Emilia Romagna dopo la tempesta: pomeriggio drammatico, decine di feriti. E’ un disastro [FOTO e VIDEO]

L’Emilia Romagna è stata oggi pomeriggio letteralmente flagellata da temporali violentissimi: le temperature sono crollate da +27/+28°C a +16/+17°C in meno di 20 minuti su tutto il territorio Regionale, dapprima a inizio pomeriggio in Emilia, successivamente dopo le 17:00 anche in Romagna. Temporali molto violenti hanno colpito Reggio Emilia, Modena, Bologna e infine Ravenna fin sul litorale. Nelle zone più colpite sono caduti 100mm di pioggia con raffiche di vento di 120km/h, come un uragano. Decine di persone sono rimaste ferite: 15 soltanto a Modena, dove sono finite al pronto soccorso dei due ospedali cittadini (Policlinico e Baggiovara). La grandine che ha caratterizzato questi temporali per lo shock termico, ha distrutto auto e facciate di palazzi, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo: è stata violentissima.

Come spiega l’osservatorio geofisico dell’Università di Modena, la violenta grandinata che ha colpito Modena non e’ stata una tromba d’aria ma un vento discendente dalla nube temporalesca denominato ‘downburst‘. Il vento in provincia di Modena, riferisce l’osservatorio, ha raggiunto i 111km/h. “Si tratta della seconda massima velocità in assoluto mai registrata presso il nostro osservatorio a un passo dal record assoluto di 112 chilometri orari del 24 luglio 2004 sempre durante un temporale“.

Maltempo al Nord, bilancio gravissimo: un morto a Torino, Milano allagata, disastro in Emilia Romagna.Evacuati per frane sulle Alpi

Grave il bilancio del sabato di Maltempo al centro nord. Doppia esondazione del Seveso e allagamenti a Milano. Un uomo disperso nei boschi nel comune di Villarfocchiardo nel torinese è stato trovato morto dopo i nubifragi di venerdì. Parziale chiusura della autostrada Torino Aosta per uno smottamento. E allerta in Lombardia in Valtellina per il rischio frana nella zona di Canargo. Coinvolti anche Triveneto, Emilia centrale e Romagna. Su Modena si è abbattuta una tempesta con venti fortissime e maxi chicchi di grandine. Allerta meteo pure in Toscana. Il Maltempo a Milano e hinterland ha portato una violenta pioggia e una grandinata che ha messo a dura prova la viabilità, con fermate della metro rimaste chiuse. Nel quartiere Niguarda, dove il fiume Seveso è esondato per due volte nel giro di poche ore, sono stati allagati garage e scantinati. I vigili urbani milanesi sono scesi in campo con una trentina di squadre e hanno interrotto la circolazione su diverse strade a scopo precauzionale. Un’auto, alle porte del capoluogo regionale lombardo, è rimasta bloccata all’interno di un sottopasso e la guidatrice si è salvata uscendo dal veicolo prima di essere sommersa. Tante le chiamate ai vigili del fuoco e alla polizia municipale nella giornata. “La situazione meteo è in netto miglioramento, non piove più sui bacini di Seveso e Lambro. I livelli del Seveso sono ormai notevolmente bassi, il Lambro sta scendendo ma molto lentamente”, ha poi reso noto su fb nel pomeriggio l’assessore alla mobilità e all’ambiente del Comune di Milano Marco Granelli.A Modena una violenta grandinata con chicchi scagliati ad alta velocità e con maxi raffiche di vento ha provocato danni e caduta di alberi in città e ci sono stati alcuni casi di persone che si sono rivolte al pronto soccorso per lievi ferite.In seguito alla chiusura di un tratto dell’autostrada A5 Torino-Aosta per il pericolo di frana all’altezza di Quincinetto (Torino) con deviazione del traffico sulla viabilità locale, si sono registrati rallentamenti lungo la statale 26 ‘della Valle d’Aosta’ nel tratto compreso tra Ivrea e Pont-Saint-Martin (Aosta).A Delebio, in Valtellina, invece 50 persone sono state allertate per il riscio frana nella zona di Canargo a circa 900 metri sul Lesina per il Maltempo. E nel comune in provincia di Sondrio ne sono state preallertate altre 250 persone e 100 ad Andalo (Sondrio). Il sindaco di Delebio con il geologo hanno eseguito un sopralluogo. Ma l’allarme è poi progressivamente rientrato.E la Coldiretti, in occasione della perturbazione che ha colpito il nord Italia anche con la straordinaria caduta di grandine nelle città di Milano e Torino e Modena dove si contano gravi danni, segnala che quest’anno in Italia sono state rilevate fino ad ora 124 grandinate violente pari a quasi il doppio di quelle registrate nello stesso periodo dello scorso anno (+88%).

Suepr caldo, invece, al Sud

Intanto al Sud Italia è un Sabato caldissimo. La temperatura ha raggiunto +38°C a Palermo, Trapani, Modica e Marina di Ginosa, +37°C a Lecce, Rende e Lipari, +36°C a Reggio Calabria, Siracusa, Cosenza, Agrigento, Foggia, Cerignola e Pantelleria, +35°C a Napoli, Bari, Catania, Caserta, SOrrento, Grottaglie e Lamezia Terme. In queste ore l’Italia è letteralmente spaccata in due.