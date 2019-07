Maltempo, violenta grandinata nel pomeriggio a L’Aquila. Temporale furioso in serata a Vicenza [LIVE]

Il maltempo sta colpendo a macchia di leopardo varie zone d’Italia, innescato dal gran caldo che prosegue imperterrito e che aumenterà ancora (soprattutto al Centro/Sud) nei prossimi giorni. Oggi pomeriggio una violenta grandinata, seguita da abbondante pioggia e forte vento, ha colpito L’Aquila dopo le 17:30 facendo crollare le temperature da +34°C a +19°C in meno di quaranta minuti! Molte le strade invase dall’acqua, condizione che ha costretto alcuni automobilisti a deviare i percorsi o addirittura a fermarsi. La grandine ha causato ulteriore dissesto del manto stradale, già evidente in alcune zone: in via Madonna di Pettino, nel quartiere di Pettino, si è aperta una grande buca al centro della carreggiata che è stata quindi interdetta al traffico. A Coppito sono caduti ben 35mm di pioggia.

Adesso, in serata, altri forti temporali stanno interessando Vicenza e provincia con una vera e propria tempesta di fulmini e saette. A Schio sono caduti 38mm di pioggia e ci sono appena +18°C (dopo una massima giornaliera di +33°C nel pomeriggio); a Zanè l’accumulo pluviometrico parziale è di 28mm, anche qui con gli attuali +18°C (dopo una massima giornaliera di +35°C nel pomeriggio). E ancora, a Castelgomberto e Montecchio Maggiore sono caduti 25mm di pioggia, e sta diluviando con +18°C (qui le massime erano arrivate addirittura a +36°C). Piove anche a Vicenza città: 22mm a Capitello, dove ci sono +20°C.

Questi fenomeni così estremi sono innescati proprio dal gran caldo, e diventeranno ancor più intensi nei prossimi giorni.

Questi fenomeni così estremi sono innescati proprio dal gran caldo, e diventeranno ancor più intensi nei prossimi giorni.

