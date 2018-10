Maltempo, apocalisse di grandine a Roma: situazione drammatica nella Capitale, gravi blackout, si temono vittime [FOTO e VIDEO LIVE]

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Un violentissimo temporale più tropicale che Mediterraneo ha colpito Roma in serata, facendo crollare in meno di un’ora la temperatura da +24°C a +11°C: ben 13°C persi a colpa di pioggia a secchiate e tantissima grandine, con chicchi grossi come noci e molto fitti. Nella zona di villa Gordiani, lungo via Prenestina, sono caduti 71mm di pioggia mentre sulla Nomentana, nella zona di Villa Blanc, sono stati misurati 50mm di pioggia. Proprio la zona orientale della Capitale è stata la più colpita dai fenomeni di maltempo, che comunque ha interessato tutta la città provocando allagamenti e gravi blackout (decine di migliaia di persone sono senza corrente da un paio d’ore).

Sulla linea A della metropolitana sono state chiuse le stazioni di Colli Albani, Lucio Sestio e Cinecitta’. Chiusa, sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, la stazione Euclide per i danni da Maltempo.

La Polizia Locale del Campidoglio ha effettuato numerosi interventi per i disagi legati agli allagamenti verificatisi dopo il nubifragio caduto sulla citta’ nel tardo pomeriggio. I vigili sono intervenuti anche in aiuto di conducenti rimasti bloccati dentro le proprie automobili, andate in avaria a causa dell’acqua alta, che in alcuni punti ha raggiunto oltre il mezzo metro. Le zone della citta’ piu’ colpite: l’area Nord, Prati Fiscali, Bufalotta, viale Ionio, viale Tiziano, via Nomentana /Arturo Graf , Via Tiburtina, Viale Tirreno e alcuni tratti del GRA. Allagamenti anche in via di Ciampino, e ancora via Prenestina, Collatina altezza via Longoni. Alberi e rami caduti al momento si registrano in via Ardeatina e in Via Statilia. Pattuglie sono intervenute anche in via Appia Antica per un allagamento nella Basilica di San Sebastiano. Sono stati allertati i Vigili del Fuoco.

La situazione è critica, e in continua evoluzione: il timore è che ci possano essere vittime visto l’elevato traffico dell’orario di punta e l’improvviso sviluppo del temporale arrivato di colpo in una domenica pomeriggio fino a quel momento dai connotati primaverili, condizioni meteo che avevano invogliato tanta gente ad uscire all’aria aperta.

Seguiranno aggiornamenti in tempo reale

Ecco le immagini:

Il maltempo proseguirà anche nelle prossime ore: domani, Lunedì 22 Ottobre, persisteranno molte nubi e delle piogge su Roma dove la temperatura massima farà fatica a superare i +14/+15°C. Da Martedì, invece, tornerà a splendere il sole e il clima tornerà ad essere subito mite con temperature massime oltre ai +20°C. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: