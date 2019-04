Maltempo, i temporali devastano il Brasile: sale a 7 il numero di morti a Rio [FOTO]

Continuano i danni in Brasile a causa del forte maltempo: è salito a sette il numero delle vittime del violento temporale che si è abbattuto nelle ultime ore sulla città di Rio de Janeiro. Lo sostiene il canale televisivo GloboNews, che monitora la situazione in diretta.

Il sindaco, Marcelo Crivella, che ha dichiarato lo stato di crisi e invitato la popolazione a restare in casa, secondo il sito del quotidiano Folha de S.Paulo ha ammesso di aver “sbagliato” a non cercare di anticipare il rischio derivante dalle forti piogge per evitare inondazioni e frane. Gli acquazzoni intanto non accennano a diminuire e ci sono ancora molte strade chiuse al traffico.