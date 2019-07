Maltempo in India, disastrose alluvioni nello stato del Bihar: 127 morti, 125 mila evacuati [FOTO]

Il bilancio delle vittime delle alluvioni nello stato nord-orientale indiano del Bihar e’ salito a 127 persone. Lo riferisce il quotidiano “Times of India” citando fonti della protezione civile. Circa 8,3 milioni di persone sono state colpite dalle alluvioni: almeno dieci persone sono morte nel distretto del Sitamarhi, cinque nel Madhubani e due nel Muzaffarpur tra giovedi’ e venerdi’ scorsi. Secondo i media locali le inondazioni hanno colpito migliaia di persone nei distretti di Araria, Kishanganji, Madhubani, Champaran orientale, Sitamarhi, Sheohar, Supaul, Darbhanga, Muzaffarpur, Saharsa, Katihar e Purnia. Funzionari del dipartimento di gestione dei disastri hanno riferito che 125 mila persone sono state evacuate, mentre le autorita’ hanno creato 199 campi di soccorso, dove si trovano oltre 116 mila persone.

Lo Stato del Bihar, nell’India nord-orientale, e’ stato istituito nel 1950 con capitale Patna. Nel 2000 il suo territorio meridionale, ricco di risorse minerarie, si e’ separato dando vita al Jharkhand. E’ uno dei piu’ popolosi del paese, con oltre cento milioni di abitanti. La popolazione e’ per oltre l’80 per cento di fede induista, con una consistente minoranza islamica, vicina al 17 per cento. L’hindi e’ la lingua ufficiale, l’urdu e il maithili sono le principali tra le altre riconosciute. Lo Stato e’ tra i meno sviluppati dell’India, con oltre il 40 per cento della popolazione in poverta’. L’economia e’ prevalentemente agricola: il Bihar e’ il primo produttore di verdura e il secondo di frutta in India. Si coltivano anche riso, grano, granturco, canna da zucchero e tabacco. Sta emergendo un’industria della trasformazione alimentare, con un hub della birra. Siti archeologici e templi sono le principali attrazioni turistiche; il Bihar ha una tradizione di turismo educativo, per la presenza di alcune delle piu’ antiche universita’: il monastero buddista di Nalanda, del Regno Magadha, e’ iscritto nella lista del Patrimonio dell’Umanita’ dell’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Inn).