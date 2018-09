Maltempo, Settembre inizia all’insegna dell’Autunno su gran parte d’Italia: goccia fredda in azione al Centro/Nord, nubifragi e temperature in picchiata

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il mese di Settembre inizia con un Sabato di maltempo su gran parte d’Italia: piogge intense stanno interessando tutto il Nord, temporali sparsi sulle Regioni centrali tirreniche fino alla Campania, unica Regione del Sud coinvolta in questo peggioramento. A Milano ci sono +16°C nelle ore più calde della giornata, e sulle Alpi nevica poco oltre i mille metri di quota. Questo maltempo è determinato da una goccia fredda isolata sul Nord, e continuerà ad alimentare piogge e temporali anche nel pomeriggio/sera di oggi e domani, Domenica 2 Settembre, non solo su tutto il Centro/Nord ma anche nella Sicilia centro/settentrionale (vedi mappe a corredo dell’articolo), dove si verificheranno temporali particolarmente intensi. Altri fenomeni estremi anche tra Marche e Abruzzo.

Le temperature stanno crollando in tutto il Centro/Nord, e diminuiranno ulteriormente domani. Emblematica la situazione della Sardegna: nubi, fresco e forti venti nel Nord della Regione con temperatura attuale di +23°C a Sassari, mentre a Cagliari splende il sole con +29°C. Resiste l’estate, invece, al Sud e in modo particolare su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia dove anche domani splenderà il sole e continuerà a fare caldo. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: